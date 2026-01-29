Osmaneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Osmaneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaneli\'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı
29.01.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tırlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tırlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Yeşilçimen Köyü İznik karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Osmaneli istikametinden İznik istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Ahmet F.'nin yaptığı 11 ACR 445 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen 10 AY 486 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından 34 HHR 172 plakalı başka bir tıra çarparak yolun sağ tarafına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet F. ile araçta yolcu olarak bulunan Fahri K. yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla İznik Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaneli, Otomobil, Bilecik, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:32
Hamas’tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:33:20. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.