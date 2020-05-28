Osmangazi haşerelere karşı ilâçlandı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması için ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederken, haşerelere ve farelere karşı da ilaçlama yaptı.



Daha temiz ve sağlıklı bir Osmangazi oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve farelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Korona virüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasakları neticesinde şehrin boş kalması, haşere ve farelerin yerleşim alanlarında dolaşmasına sebebiyet verdi. Vatandaşlardan gelen bu konudaki şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında ilaçlama yaptı.



Rögar kapakları açılarak içlerine fare ilaçları koyan ekipler, çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Daha sağlıklı bir Osmangazi için şehrin dört bir köşesinde çalışmalarına devam eden ilaçlama çalışmalarında, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanıldı. Haşere ve farelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları periyodik olarak ilçenin bütün mahallelerinde devam edecek. - BURSA