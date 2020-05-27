Osmangazi virüse karşı teyakkuzda - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde seferberlik başlatan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını olağanüstü bir gayretle sürdürüyor.



Türkiye'de ilk koronavirüs vak'asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekiplerin salgına karşı gösterdiği üstün mücadele, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.



Osmangazi'nin 136 mahallesini tek tek gezen belediye ekipleri, 13 Mart'tan itibaren koronavirüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde 74 bin 389 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 349 bin 986 noktaya sosyal yardım, erzak, çorba, ekmek dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu. Bunun yanı sıra ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veren ekipler, 145 bin 608 noktada meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptı.



Ayrıca parklarda 9 bin 071 ilaçlama yapıp, banklara uyarı tabelası bırakan belediye ekipleri, 3 bin 928 resmi kurum, iç mekan, ibadethane dezenfeksiyonu yaparken, 3 bin 864 işyeri ve pazar alanı denetledi. İlçedeki can dostları da unutmayan belediye ekipleri, toplam 6 bin 010 sokak hayvanının tedavi, besleme çalışması ve haşere ilaçlamasını üstlendi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu zor günleri el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Ekiplerimiz çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor" dedi. - BURSA