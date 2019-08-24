Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 1,5 hektarlık çam ve makilik alan yandı
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Osmaniye'de 1,5 hektarlık çam ve makilik alan yandı

50 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan yandı.

Osmaniye'de 1,5 hektarlık çam ve makilik alan yandı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan yandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Düziçi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Hatay Dörtyol Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:13 Kaynak: İHA
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