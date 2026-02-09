(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir otomobilde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, konuya ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ile mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama yapıldı. Bu sırada durdurulan otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.
Otomobildeki Y.T. ve V.B.E. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de 36 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?