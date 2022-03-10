Osmaniye'de çaldıkları motosikletleri minibüsle kaçırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de çaldıkları motosikletleri minibüsle kaçırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

10.03.2022 10:51
Osmaniye'de çaldıkları motosikletleri minibüsle kaçırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri minibüse yükleyerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri minibüse yükleyerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İrfanlı Mahallesi'nde motosiklet ve elektrikli bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelileri olduğu belirlenen B.K, Ö.G. ve T.G'nin içerisinde bulunduğu minibüsü kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Minibüste yapılan aramada, çalındığı ihbar edilen çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, B.K. ve Ö.G. gözaltına aldı, kaçan T.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

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Hisarcık, Osmaniye, Bisiklet, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de çaldıkları motosikletleri minibüsle kaçırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de çaldıkları motosikletleri minibüsle kaçırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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