Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de cami inşaatı temeli dualarla atıldı
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Osmaniye'de cami inşaatı temeli dualarla atıldı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çamlıca Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Osmaniye'de cami inşaatı temeli dualarla atıldı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çamlıca Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, içinde Kuran kursu, okuma salonu, kütüphane, kadın abdesthanesi ve kadın mescidi bulunacak caminin hayırlı olmasını temenni etti.

Camilerin hayatın ve şehrin merkezi olduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Camilerimiz bu yükselen binalar arasında şehre nefes aldıran ve şehrin o manevi havasını ayakta tutan mekanlardır. Buralarda sınıf ve makam ayırımı yapılamaz. Zengin-fakir, amir-memur, resmi-sivil, yaşlı-genç, siyah-beyaz, yerli-yabancı herkesi bünyesinde toplayan, aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız, birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz mekanlardır camilerimiz."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da caminin hayırlı olmasını temenni ederek, "Kadirli'mizde ve bölgemizde en büyük mabetlerden bir tanesinin temelini atmayı Rabbim bizlere nasip etti. İnşallah bunun kısa süre içerisinde ibadete açılmasıyla ilgili olarak da Rabbim bize sağlık sıhhat içerisinde yeniden bir araya gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu da yapılacak camide ortalama 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabilme imkanına sahip olacağını belirtti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından Vali Coşkun, Durmuşoğlu ve diğer katılımcılar Çamlıca Camisi'nin temelini attı.

Faruk Coşkun, Osmaniye, Çamlıca, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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