Osmaniye'de defne yaprağı hasadı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında olan defne yaprağının hasadına başlandı. 10 köyde 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağı, hasadın ardından İzmir 'de işlendikten sonra ilaç, gıda, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere yurt dışına ihraç edilecek.

Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı 10 köyde, 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağının hasadına başlandı. Dik yamaçlarda, kayalıklar arasındaki ağaçlardan tahra ile yapılan hasada Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da katıldı. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen hasatta, ürünlerin taşınması için atlar da kullanıldı. Hasadın mart sonuna kadar devam edeceği, yaprakların kilosunun 1,30 TL'ye satıldığı belirtildi.