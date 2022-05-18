Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi

18.05.2022 17:46

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders verdiği sırada sınıfta kalp krizi geçiren öğretim üyesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders verdiği sırada sınıfta kalp krizi geçiren öğretim üyesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök (44), sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçirdi.

Sınıftaki öğrenciler tarafından kalp masajı yapılan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Bahar şenlikleri iptal edildi

OKÜ senatosunca yayımlanan taziye mesajında, Gök'ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök'ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Ders sırasında kalp krizi geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi

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Kaynak: AA

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