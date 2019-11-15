Osmaniye'de

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Huzur Toplantıları" kapsamında Fakıuşağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Coşkun, toplantı öncesinde Dede Korkut İlkokulu'nda bir süre sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.



Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Coşkun, "Huzur Toplantılarının" kentin asayişi ve huzurunun sağlanmasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Toplantılarda emniyet personelinin halkı hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve silah atmama konusunda bilgilendirdiğini ifade eden Coşkun, uyarılar konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.