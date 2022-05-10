Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler son 1 haftada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür verdi.
Kaynak: AA
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