Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika
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Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti

10.05.2022 12:08
Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.

Osmaniye'de jandarma ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde meydana gelen trafik kazalarında yaralananlara ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler son 1 haftada meydana gelen trafik kazalarında yaralanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ekipler, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirici broşür verdi.

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Osmaniye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de jandarma, trafik kazalarında yaralananları ziyaret etti - Son Dakika


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