Osmaniye'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
Osmaniye'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı

Osmaniye\'de Kaçakçılık Operasyonu: 6 Gözaltı
20.01.2026 11:12
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Mal varlığına el konuldu.

Osmaniye merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 60 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılık soruşturması çerçevesinde, Osmaniye merkez ve Bahçe ilçeleri ile Adana'nın Kozan ilçesinde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda B.G., Y.G., Y.U. ve L.G. ile kamu görevlileri S.K. ve B.A. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 372 paket kaçak sigara, 225 kilogram tütün, 75 bin 243 boş makaron, 27 bin 91 dolu makaron, 21 elektronik sigara, bin 728 sigara sarma kağıdı, 31 bin 500 sigara filtresi, 398 cinsel ürün, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 8 mermi ve 222 bin TL ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında şüphelilerin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda, piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında şüphelilere ait banka ve mali kurumlardaki hesaplar, 3 konut, 6 arsa ve tarla olmak üzere toplam 9 taşınmaz ile 2 araç yer aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

