Osmaniye'de kaybolduğu için aranan 84 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu - Son Dakika

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde sabah evden çıkan ve dönmeyen 84 yaşındaki kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Hürriyet Mahallesi Mescid Caddesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Hüseyin Tozluklu, akşam eve dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı.
Yakınları, Tozluklu'yu evine 100 metre mesafedeki kurumuş dere yatağında hareketsiz vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tozluklu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Tozluklu'nun cesedi, otopsi için Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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