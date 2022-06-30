Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi

30.06.2022 20:01

Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi

OSMANİYE - Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların sergilendiği şenlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmaniye Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde üniversite kampüsünde Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi. Aileler, çocuklar ve protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların oynanmasıyla devam etti. Çocuklar ve ailelerin ayrı ayrı yarıştığı halat çekme ve çuval yarışında ortaya renkli görüntüler çıkarken şenliğe gelenlerin de doyasıya eğlendiği görüldü. 0-6 yaş gurubu çocukların oyun etkinliğinin sergilenmesiyle devam eden şenlikte çocuklara ve ailelere pamuklu şeker ve dondurma ikramında bulunuldu.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Kendi haklarını savunamayan evlatlarımızın sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, maddi ve manevi gereksinimlerini karşılayacak sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Bizlere düşen görevse kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızın, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar ilgiyle ve sevgiyle büyüyebileceği bir ailenin yanında bakılması amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması sağlamak" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Osmaniye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Osmaniye'de koruyucu aileler ve çocukları doyasıya eğlendi - Son Dakika

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