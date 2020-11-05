Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Yılmaz, denetimde esnafı ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyardı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Koronavirüs ile mücadelenin topyekun yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kurallara uymanın hayati önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Koronavirüsü ancak hep birlikte kurallara uyarak yenebiliriz. İlimizde de son günlerde artış yaşanıyor. Vaka artışını durdurmamız, kontrol altına alabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yaşlıları ve yakınlarımızı korumak için de dikkatli olmak zorundayız. Kovd-19 mücadelenin de yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarıdır." diye konuştu.