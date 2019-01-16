Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Köyleri Su Bastı

Osmaniye'de Köyleri Su Bastı

54 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.

Osmaniye'de Köyleri Su Bastı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gündür devam eden yağmur nedeniyle bazı köyleri su bastı.

Kadirli ilçesinin Azaplı, Hardallık ve Aydınlar köyünde şiddetli yağmur, hayatı felç etti. 2 gündür aralıksız devam eden yağmur sele döndü, tarım arazilerinin yanı sıra onlarca ev su altında kaldı. Özellikle Azaplı köyünde 1 metreyi bulan su, evlerdeki eşyaları zarar verdi, araçlar suya gömüldü. Köylerin ilçeye bağlantı yolları da kapandı. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Aydınlar, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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