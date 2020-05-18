Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İ.C'nin ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan D.Ö, Y. A. ve E.D. hayvanları çaldıklarını itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyünde Selahattin Arslantaş'a ait küçükbaş hayvanlardan birer koyun ve kuzunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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