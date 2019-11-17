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Osmaniye'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Osmaniye'de Mevlid-İ Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Osmaniye'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, System.String[]

Osmaniye'de Mevlid-İ Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.


Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezindeki etkinliğe, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aşık konuşmacı olarak katıldı.


Aşık, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansta ailenin öneminden bahsetti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi haftasının iki yıldır çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.


Konferansa, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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