Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

12.04.2022 14:19
Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sumbas ilçesi Küçükçınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir O. idaresindeki 27 TA 434 plakalı minibüs ile Ali O. idaresindeki 80 ADA 782 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil dere yatağına uçarken, otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Aysel O. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilin içinden çıkartılan yaralı çift Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Otomobil, Osmaniye, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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