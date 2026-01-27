Osmaniye'de Öğrencilerden Gazze İçin Bağış - Son Dakika
Osmaniye'de Öğrencilerden Gazze İçin Bağış

27.01.2026 17:21
Osmaniye'de düzenlenen cami kampında öğrenciler, Gazze'ye 3.620 lira bağış yaptı.

Osmaniye'de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 3 günlük cami kampı düzenlendi.Kampta öğrenciler kendi aralarında topladıkları 3 bin 620 lirayı Gazze'ye yolladı.

Osmaniye İl Müftülüğü ve Osmaniye Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) destekleriyle Sunar Nuri Çomu Camisi'nde gerçekleştirilen kampta gençlere Kur'an'dan kıssalar, İslam'ın temel inanç esasları ve sahabe hayatları anlatıldı. Program kapsamında İslam kardeşliği ve Filistin meselesi ele alınarak öğrencilerde duyarlılık oluşturulması amaçlandı.Gençler, öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kılarken, müezzinlik görevini üstlenerek cami adabı ve ahlaki değerleri uygulamalı olarak öğrendi. İzci oyunları ve çeşitli etkinliklerle sorumluluk bilinci pekiştirildi.

Kamp süresince Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilirken, öğrenciler kendi aralarında topladıkları 3 bin 620 lirayı TDV aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.Kamp, dua ve temennilerle sona ererken, cami cemaati ve katılımcı gençler bu tür programların artırılmasını istedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Yerel, Gazze, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

