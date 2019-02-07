Osmaniye
'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı. Merkez
spor salonunda düzenlenen yarışmalarda 8 okulun halk oyunu ekipleri, il birinciliği için mücadele etti.
Yarışmalar sonucunda, miniklerde birinci Prof.Dr. Halet Çambel
İlkokulu, ikinci Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu, Küçükler düzenlemesiz dalda birinci İMKB Ortaokulu, ikinci Mustafa Konaklı
Ortaokulu, Yıldızlar düzenlemesiz dalda birinci Kadirli Kümbet
Ortaokulu, ikinci Kadirli Ergenekon orta okulu, Gençler düzenlemesiz dalda birinci Rahime Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, ikinci Kadirli Şehit Kaan
Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Yarışmada dereceye giren okullara kupa ve öğrencilere madalya verildi.
Dereceye giren halk oyunu ekiplerinin grup müsabakalarında Osmaniyeyi temsil edeceği belirtildi.