Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması

Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması

1 saat önce

Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.

Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması, System.String[]
Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.


Merkez spor salonunda düzenlenen yarışmalarda 8 okulun halk oyunu ekipleri, il birinciliği için mücadele etti.


Yarışmalar sonucunda, miniklerde birinci Prof.Dr. Halet Çambel İlkokulu, ikinci Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Küçükler düzenlemesiz dalda birinci İMKB Ortaokulu, ikinci Mustafa Konaklı Ortaokulu, Yıldızlar düzenlemesiz dalda birinci Kadirli Kümbet Ortaokulu, ikinci Kadirli Ergenekon orta okulu, Gençler düzenlemesiz dalda birinci Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.





Yarışmada dereceye giren okullara kupa ve öğrencilere madalya verildi.


Dereceye giren halk oyunu ekiplerinin grup müsabakalarında Osmaniyeyi temsil edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Merkez, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçen Tamer Akkal'ın, 10 Gün Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Söylediği Sözler Gündem Oldu

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 9 Saat Sonra 9 Yaşında Bir Çocuk Çıkarıldı Kartal'daki Çöken Binaya Cam Takmak İçin Gelen İşçi de Enkaz Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]