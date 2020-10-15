Osmaniye'de otomobil uçuruma düştü: 8 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma düşen otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Sinan Baba'nın kullandığı 02 HZ 963 plakalı otomobil, Yenifarsak köyü yakınlarında uçuruma düştü.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Baba ile otomobildeki Bekir Halis (22) ve Turan Baki Kutur (7), Ünzile (16), Kezban ( 28) ve Zeynep Baba (28), Deniz Yücel (8) ile Ferdane Bolat (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.