Osmaniye'de salamuralık ve yağlık zeytin hasadına başlandı - Son Dakika

OSMANİYE'de hasat döneminin gelmesiyle birlikte üreticiler, sofralık, salamuralık ve zeytinyağı üretimi için zeytin toplamaya başladı.

Kentte salamuralık ve zeytinyağı olarak kullanılan zeytin için hummalı çalışma başladı. 19 bin ton salamuralık ve 14 bin 250 ton da zeytinyağı rekoltesinin beklendiği kentte, hasat sürüyor. Bu kapsamda, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, geç saatlere kadar devam ediyor.