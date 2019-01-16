Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı

Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu.

Osmaniye'de Selin Vurduğu 9 Köy Sular Altında Kaldı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sel ve su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu. Selin vurduğu 9 köy sular altında kaldı.

Kadirli ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. Gece boyunca devam eden etkili yağış sonrası ilçeye bağlı ovaköyleri olan Azaplı, Hardallık, Akköprü, Aydınlar, Tozlu, Hacıhaliloğlu, Çaygeçit, Dedefakılı, Çınar köyleri sel ve su taşkınları yaşandı. Azaplı ve Çınar köyü ile ulaşım bağlantısı kesilirken yer yer 1 metreyi bulan sel sularında mahsur kalanlar Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel suları binlerce dönüm tarım arazisini de sular altında bıraktı. Selin vurduğu köylerde evleri ve ahırları su basarken bazı hayvanların da telef olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

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