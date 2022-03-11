OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

11.03.2022 12:32

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde hayvanseverlerin beslediği çok sayıda sokak köpeği öldü.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde hayvanseverlerin beslediği çok sayıda sokak köpeği öldü. Hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, sokakta besledikleri çok sayıda köpeğin öldüğünü fark etti. Hayvanseverler, cep telefonuyla görüntülerini çektikleri köpeklerin zehirlendiklerini öne sürerek tepki gösterdi. Bazı köpeklerin de can çekiştiğini söyleyen bir hayvansever, "Bunlar dili olmayan, Allah'ın sessiz kulları. Bunların hepsini zehirlemişler. 6-7 tane yavru, 5-6 tane yetişkin var. Daha bulamadığımız, yakalayamadığımız bir sürü zehirlenmiş köpek var. İnsanlık bunu kabul eder mi? Can bunu kabul eder mi, Allah buna razı olur mu? Şu canlardan ne istediniz? Bu da can değil miydi, daha şu yavrular 1,5 aylıktı. Cadde cadde, sokak sokak köpek zehirlemişler" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Mahalle, Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Pekkan Camii civarındaki sokak hayvanlarımıza yönelik yapılan katliamı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan vahşetin bilgisini alır almaz ekiplerimizle olay yerine giderek gerekli iş ve işlemleri başlattık. Konuyla ilgili Bahçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmış olup faillerin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü Son dakika haberleri... Rusya, Ukrayna'daki Askeri Havaalanını Vurdu: 2 Ölü Annesini ememeyen kangal cinsi köpek yavrusunun inlemesi yürek burktu Annesini ememeyen kangal cinsi köpek yavrusunun inlemesi yürek burktu Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi Son dakika gündem: Tarsus'ta polis, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Bahçe, Mevla, Köpek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: OSMANİYE'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement