Osmaniye'de üreticiye meyve sineği tuzağı dağıtıldı
2 saat önce
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 86 turunçgil üreticisine 3 bin meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 86 turunçgil üreticisine 3 bin meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun
, bakanlık ve İl Özel İdare tarafından alınan 3 bin biyo teknik yakalama tuzağının turunç üreticilerine ücretsiz dağıtılacağını dile getirerek, sezonun verimli geçmesini diledi.
Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Demet Başaran, tuzak hakkında üreticilere bilgi verdi. Program sonunda Vali Coşkun üretecilere meyve sineği tuzaklarını teslim etti.
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