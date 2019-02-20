Osmaniye'de Voleybol Birinciliği Sona Erdi
1 saat önce
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa koordine edilen Okullar Arası Yıldız Kız Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa koordine edilen Okullar Arası Yıldız Kız Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
36 okul takımı 432 sporucunun katıldığı puan usulüne göre oynanan Okullar Arası Yıldız Kız, Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları Osmaniye Korkut Ata üniversitesi Spor Salonunda oynan final maçları ardından sona erdi.
Okullar Arası Yıldız Kız Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği Turnuvasında derce elde eden takımlar şöyle:
Yıldız Kızlar Kategorisinde: Sumbas Binali Yıldırım
Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Mamure Ortaokulu ikinci, Toprakkale Atatürk
Ortaokulu üçüncü
Yıldız Erkekler Kategorisinde ise Düziçi Karacaören
Ortaokulu birinci, Düziçi İstiklal Ortaokulu ikinci, Bahçe
75.Yıl Ortaokulu üçüncü
Müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Okul Sporları Tertip Komitesi
ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi.
Kategorilerinde şampiyon olan takımlar Osmaniye'yi grup müsabakalarında temsil edecek. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:02 Kaynak: İHA
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