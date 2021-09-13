Üye Girişi
OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI - Son Dakika

OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI

13.09.2021 13:20

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cevdetiye Beldesi'nde düzenlenen hasat etkinliği programında Vali Erdinç Yılmaz, yer fıstığı hasadı yaptı.

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cevdetiye Beldesi'nde düzenlenen hasat etkinliği programında Vali Erdinç Yılmaz, yer fıstığı hasadı yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, ildeki yer fıstığı üretimi hakkında Vali Yılmaz'a bilgi verdi. Birinci ürün yer fıstığı hasadının Ağustos ayının son haftasında başlayıp Eylül ayının son haftasına kadar devam ettiğini belirten Bulut, ikinci ürün yerfıstığı hasadının ise Ekim ayının ortasında başlayıp Kasım ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi. İl Müdürü Bulut, il genelinde birinci ürün hasadının başlamış olduğunu ifade ederek, "İlimiz genelinde kabuklu yerfıstığı üretimi 2020 yılında 149 bin 157dekar alanda 53 bin 560 ton olup TÜİK 2020 yılı verilerine göre Osmaniye'miz Adana'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde verim ortalaması dekarda 380 kilo civarındadır. 2021 yılı il geneli yerfıstığı üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 165 bin 255 dekar olup dekara ortalama verimin dekara 380 kilo alan olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı Osmaniye ili yerfıstığı rekoltesi 63 bin ton olması beklenmektedir"diye konuştu.

Osmaniye yer fıstığının, il için en önemli tarım ürünü olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, üreticilere bol bereketli bir hasat dönemi diledi. Vali Yılmaz, sözlerinin ardından traktöre binerek yer fıstığı hasadını gerçekleştirdi.

OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI
OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI
OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI
OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 15:57 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey 15:55 Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor
15:56 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
15:54 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor         
16:03
Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı         
15:55
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: OSMANİYE'DE YER FISTIĞI HASADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement