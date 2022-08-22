Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

22.08.2022 21:07
Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Kadirli-Andırın karayolu üzeri Mehmet Akif Ersoy ilkokulu önünde meydana geldi. Şehir içi dolmuş minibüsü ile karşı yönden gelmekte olan otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve ağır yaralı olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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