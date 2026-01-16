Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a huzurevinde duygulandıran veda

ESKİŞEHİR Valiliğine atanan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz için huzurevinde veda programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentteki veda ziyaretlerini sürdürüyor. 20 Ocak'ta Osmaniye'den ayrılacak olan Vali Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ile birlikte Özden Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Huzurevi sakinlerinden 74 yaşındaki Sebahat Özmen, Vali Yılmaz'a sarılarak, "Evladım benim. Allah seni korusun, Allah acını göstermesin. Bir ben değil, bütün Osmaniye senden memnun. Çocuklarım iki sefer gelmedi, sen on kez geldin. Allah senden razı olsunö dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise Özmen'e, "İyi ki varsınız. Her zaman yanınızdayım. Oradan da gelirim inşallahö sözleriyle karşılık verdi.

Vali Yılmaz, huzurevinde kalan büyüklerle tek tek vedalaştı. Vali Yılmaz, "Kıymetli büyüklerim yanınızda olmaya çok önem gösterdim. Sizleri çok seviyorum. Sizler bizim geçmişimiz, geleceğimize yön veren rehberlerimizsiniz. Sizleri görmeden gitmek istemedim. Vedalar gerçekten zor ama ben duygusal olarak da Osmaniye'ye ciddi anlamda bir bağlılığım var. Gerçekten nasıl veda edilir, çok zor. Ama ne mutlu ki sizlerin hayır dualarını aldık, dualarınızı hiç eksik etmeyin. Zaman çok çabuk geçiyor. Önemli olan güzel duygularla her zaman dediğimiz Hoşseda bırakıp gidebilmek. Bana hakkınızı helal edin, benden yana ne varsa hakkım sizlere helal olsun. Sizlerin ellerinizden öpüyorum. Allaha emanet olsun. Sizleri unutmam unutmayacağımda. Fırsatım olursa yolum düşerse yine uğrarım. Siz çok kıymetlisiniz, hoşça kalın dedi.

Vali Yılmaz, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleri ile vedalaşarak ayrıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,