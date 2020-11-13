Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yeni kurulan muz serasını ziyaret etti - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yeni kurulan muz serasını ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, merkeze bağlı Sakızgediği köyünde yeni kurulan muz serasını ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, merkeze bağlı Sakızgediği köyünde yeni kurulan muz serasını ziyaret etti. Yılmaz, ziyaretinde sera sahibi Ziya Şahin'den bilgi aldı. Seranın hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, Şahin'e bol kazanç diledi. Sera sahibi Ziya Şahin, 30 dönüm alana kurulan serada 5 bin 200 grand nain türü muz fidesi dikildiğini ve serada bilgisayarlı, otomasyonlu akıllı bir sistem bulunduğunu kaydetti. Vali Yılmaz, ziyaret sonunda seraya muz fidesi dikti.

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