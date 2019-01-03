Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan Ziyaretler

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Kadirli
ilçesinde incelemelerde bulundu.
İlbistanlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Coşkun, okul müdürü İsmail Kastal'dan bilgi aldı, öğretmeler ve öğrencilerle sohbet etti.
Coşkun, burada yaptığı konuşmada, devlet tarafından yapılan yatırımlar neticesi eğitimdeki fiziki şartların önemli ölçüde iyileştirildiğini belirterek "Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almaları için gayretlerimiz devam edecek. İlbistanlı köyümüze yapılan okulumuz da bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmaların bir sonucudur." dedi.
Daha sonra Savrun Çayı üzerinde bulunan ve İlbistanlı, Koçlu ile Kösepınarı köylerine ulaşımı sağlayan Hasandede
köprüsünde incelemelerde bulunan Coşkun,24 derslikli Cemalpaşa Ortaokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü inşaatlarını gezdi, Dere Mahallesi'nde, inşaat kazısı sırasında ortaya çıkarılan mozaiklerin bulunduğu alanı ziyaret etti.