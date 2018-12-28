Son Dakika Haberleri: Osmaniye ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adana'nın Sarıçam ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına aldı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA

Adana, Osmaniye, Güncel
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