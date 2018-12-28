Osmaniye ve Adana'da Uyuşturucu Operasyonu
16 dakika önce
Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Osmaniye
ve Adana
'da, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adana'nın Sarıçam
ve Osmaniye'nin Kadirli
ilçelerinde 6 adrese düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:03 Kaynak: AA
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