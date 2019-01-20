Son Dakika Haberleri: Osmaniyespor Fk – Pazarspor: 0-0

Osmaniyespor Fk – Pazarspor: 0-0

1 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Burak Güner (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Erkan (xx)OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx)- Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 69 Eser Akbaş), Selahattin Selçuk Özkan (xx), Ferhat Duman (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xxx) (Dk.

Osmaniyespor Fk – Pazarspor: 0-0, System.String[]


STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Burak Güner (xx), Tolga Dede (xx), Hakan Erkan (xx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx)-  Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xxx), Sergen Ekinci (xx) (Dk. 69 Eser Akbaş), Selahattin Selçuk Özkan (xx), Ferhat Duman (xx), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (xxx) (Dk. 61 Mehmet Tolunay Gül), Muhammet Ali Kurt (x), Murathan Buruş (xx) (Dk.75 Serbay Can), Onur Kızıltaş (xxx)

PAZARSPOR: Ceyhun Demircan (xx)- Maksut Birben (xx), Soner Ergençay (xx), Mehmet Ali Kıran (xx), Muhammet Emin Balcılar (x) (Dk. 76 Mehmet Aytemiz), Gökalp Seçal (x), Mert Özmen (xx), Aykut Civelek (xx), Ozan Karabacak (x) (Dk. 85 Sinan Yazıcı), Kazım Kopuz (xx) (Dk. 53 Can Muhammet Vural), Oktay Gümüş (xx)

SARI KARTLAR: Dk.31 Ferhat Duman, Dk. 54 Sergen Ekinci (Osmaniyespor FK), Dk. 31 Gökalp Seçal, Dk. 44 Mert Özmen, Dk. 54 Aykut Civelek (Pazarspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Pazarspor ile 0-0 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

Hüseyin Rüzgar, Hasan Kaya, Ekinci, Spor
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