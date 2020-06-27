Osmanlıspor 1-3 Erzurumspor

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Şişmanoğlu (2) ve Ibrahim Sissoko atarken, Osmanlıspor 'un tek sayısını ise Merthan Caner Öztürk kaydetti.

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