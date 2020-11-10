OSTİM'li sanayiciler Atatürk'ü andı - Son Dakika

OSTİM Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82'inci yılı nedeniyle düzenlenen törenle andı.

OSİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sivil toplum örgütleri, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri saat 09.05'te OSTİM Meydanı'nda saygı duruşunda bulundular.

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, buradaki konuşmasında Atatürk'ü, yaptıklarını ve söylediklerini hatırlatmak üzere onu her yıl 10 Kasım'da meydanda bir araya geldiklerini ifade etti.

Ekinci, "Dünyanın neresine giderseniz gidin Bolivya'da Küba'da, Pakistan'da hatta Tokyo'da bir caddede veya bir parkta ya ismine rastlarsınız ya da büstünü görürsünüz. Aradan bir asır geçmesine rağmen hala önder olarak anılan dünyada kaç lider var? Dünya liderleri onun liderliğinin farkındadır." dedi.