ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?

2020 YKS tercihlerinni açıklanmasının ardından milyonlar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Yoğunluk sonucu site çökmesi yaşandı. Peki sonuçları öğrenmek için alternatif yöntem var mı? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü?
YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından sonuçların yer aldığı sitelere şuanlık giriş yapılamıyor. ÖSYM çöktü diyemeyiz aslında site erişime açık. Fakat çok yoğunluk olduğundan şuanda giriş yapılamıyor.
Yoğunluktan dolayı http://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://ais.osym.gov.tr/ siteleri açılmıyor. Fakat en kısa zamanda tekrar aktif hale gelecektir.
Sınav sonuçlarını hızlı şekilde öğrenmek için bazı alternatif yöntemler mevcuttur:
- Sonuç ekranını farklı tarayıcıdan açın.
- Siteyi sürekli yenileyin. Bir müddet sonra ais veya sonuç sitesi açılacaktır.
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