ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?

2020 YKS tercihlerinni açıklanmasının ardından milyonlar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Yoğunluk sonucu site çökmesi yaşandı. Peki sonuçları öğrenmek için alternatif yöntem var mı? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?