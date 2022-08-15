ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? - Son Dakika
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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?

15.08.2022 08:53

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından sonuçların yer aldığı sitelere şuanlık giriş yapılamıyor. ÖSYM çöktü diyemeyiz aslında site erişime açık. Fakat çok yoğunluk olduğundan şuanda giriş yapılamıyor.ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor?

2020 YKS tercihlerinni açıklanmasının ardından milyonlar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etti. Yoğunluk sonucu site çökmesi yaşandı. Peki sonuçları öğrenmek için alternatif yöntem var mı? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından sonuçların yer aldığı sitelere şuanlık giriş yapılamıyor. ÖSYM çöktü diyemeyiz aslında site erişime açık. Fakat çok yoğunluk olduğundan şuanda giriş yapılamıyor.

ÖSYM (AİS - SONUÇ) SORGULAMA EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

Yoğunluktan dolayı http://sonuc.osym.gov.tr/ ve https://ais.osym.gov.tr/ siteleri açılmıyor. Fakat en kısa zamanda tekrar aktif hale gelecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS SONUÇ EKRANI AÇMAK İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Sınav sonuçlarını hızlı şekilde öğrenmek için bazı alternatif yöntemler mevcuttur:

- Sonuç ekranını farklı tarayıcıdan açın.

- Siteyi sürekli yenileyin. Bir müddet sonra ais veya sonuç sitesi açılacaktır.

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Ösym, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖSYM çöktü mü? ÖSYM (AİS) sitesi sınav sonucu sorgulama ekranı neden açılmıyor? - Son Dakika
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