ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğünden önemli uyarı - Son Dakika

Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından 22 Kasım 2020 pazar günü yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesi önemli uyarıda bulundu.

Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendi sağlığımız başta olmak üzere sınava girecek öğrencilerimiz ve sınav merkezlerinde görev yapacak tüm personelin sağlığını korumak amacıyla alınan bu kararlara azami hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan hijyen, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 22 Kasım 2020 Pazar günü sınav binalarına ve okul bahçelerine veliler alınmayacaktır. Her aday için sınav merkezine kadar eğer gerekiyorsa yalnızca 1 (bir) yakınının refakat etmesi uygun olacaktır. Velilerden öğrencilere, sınav merkezlerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulan güvenli bölgeye kadar maskeleri takılı şekilde refakat etmeleri beklenmektedir. Adaylara ÖSYM tarafından maske, dezenfektan ve ıslak mendil Sınav binası girişinde verilecektir. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonya getirebileceklerdir. Veliler öğrencileri sınav binası güvenli bölgesinde bırakıp sınav bitiş saati olan 12.25'den sonra alabileceklerdir. Covid-19 salgınının giderek yaygınlaştığı ve risklerinin her geçen gün daha da arttığı bu günlerde ÖSYM ve İl Sınav Koordinatörlüğümüz tarafından tüm sınav merkezlerinde tedbirler alınarak sınav binaları hazır hale getirilmiştir. Güvenlik ve sağlık açısından bir sorun oluşturmamak adına tüm adayların ve tüm velilerin belirtilen kurallara eksiksiz uymalarını hatırlatır sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK