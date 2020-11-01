Ukraynalı turist otel odasında fenalaşıp, öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı Oleg Tatarchenko (54) otel odasında fenalaşarak, öldü.

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde tatile gelen Oleg Tatarchenko, saat 20.00 sıralarında kaldığı otel odasında, duştan çıktıktan sonra fenalaştı. Yatağa uzanıp, nefes darlığı yaşadığı belirtilen Tatarchenko'nun durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları otel yetkililerine haber verdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Tatarchenko'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Tatarchenko'nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.