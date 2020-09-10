ANKARA Otel odasında taciz iddiasına soruşturma - Son Dakika

ANKARA Otel odasında taciz iddiasına soruşturma

Otel odasında taciz iddiasına soruşturmaKIRIKKALE'de elektronik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), konakladığı otelde gece odasına giren, aynı otelde kalan S.M.S.'nin tacizine uğradığını öne sürdü.

Otel odasında taciz iddiasına soruşturma

KIRIKKALE'de elektronik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli (26), konakladığı otelde gece odasına giren, aynı otelde kalan S.M.S.'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Gece uyandığında yatağında S.M.S.'yi görünce büyük korku yaşadığını ve polisi arayarak hem şüpheli hem de otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Kamişli, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Kamişli, "S.M.S. ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin" dedi.

Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında, her gün iş için Kırıkkale'ye gidip geldiğini, 7 Eylül'de yorgun olduğu için kentte 1 geceliğine otelde kaldığını belirterek, başına gelen olayı şöyle anlattı:

"Saat 02.40- 02.50 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım ve görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Ne kadar süredir orada olduğu hakkında bir bilgim olmamakla beraber gözlerimi açtığımda şahsın beni izlediğini gördüm. Anın şoku ve korkusuyla 'Sen kimsin, burada ne işin var?' diye bağırdım; fakat yaşadığım korkudan dolayı olduğum yerden kalkamadım. Bana 'Sen Nurbanu'nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım' dedi; ama ben hayatım boyunca Nurbanu adında herhangi bir kişiyle iletişim bile kurmadım. 'Nurbanu kim? Çık git odamdan' diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştığım bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça 'Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim' dedi. 'Defol git' diye bağırdığım sırada hala yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunların yaşandığı saniyelerde korkudan hareket edememiştim; fakat ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evirileceğini düşünüp olduğum yerden bir hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi, otel odasında bulunan telefona uzattım."

'RÜYA GÖRMÜŞ OLABİLİR MİSİNİZ?'

Söz konusu kişinin bu sırada kolundan tuttuğunu ifade eden Kardelen Kamişli, "Kolumu çektim ve resepsiyonu aradım. Şahıs bavulumun üzerindeki ceketini de alarak odamdan kaçarak uzaklaştı. Resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapım tekrar çalındı ve görevlinin tekrar geldiğini düşünerek kapıyı açtım. Odamdan çıkmadan koridor devamına baktığımda kolon arkasından 'sessiz ol' anlamında işaret yapan bu adamı tekrar gördüm. Hemen kapımı kilitledim ve polisi aradım. 155'i aradığımda 'Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?' sorusu ile karşılaştım. Zaten olayın korkusu ve gerginliği üzerimdeyken bir de böyle bir şeyle itham edildim. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen otele gelmesini istedim" ifadelerini yazdı.

'DİĞER MÜŞTERİLERİN ODASINA DA GİRİLMİŞ'

Kardelen Kamişli, polis ekiplerini beklerken aynı kişinin tekrar odasının kapısını çaldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım. Kısa bir süre içerisinde ekibin gelip gelmediğini öğrenmek için resepsiyonu aradığımda ekibin geldiğini ve şahsın götürüldüğünü ilettiler. Bunun üzerine kamera kaydını görmek istediğimi ileterek hapis kaldığım odadan sonunda çıkabildim ve lobiye indim. Ekibi beklerken lobide bulunan 2 erkek şahsın da odasına girildiği ve birine yumruk atılırken diğerinin odasında şahsın gömleğini çıkarttığını belirttiler. Erkek misafirlerin şikayetçi olmayacağını söylemeleri üzerine 'Nasıl şikayetçi olmazsınız, başınıza daha ne gelmesi gerekiyordu" dedim ve şikayetçi olacağımı belirttim."

'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIM, BUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Kardelen Kamişli, polisin gelip şahsı alıp ekip aracına bindirdiğini, ancak daha sonra 'Sizi barıştıralım' dediklerini ileri sürerek, "Ekip amirine 'ne barışması memur bey, neden bahsediyorsunuz, şikayetçiyim şahıstan? diyerek bu saçma tavra son verilmesini istedim. Şahsın 2 arkadaşı, 'Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikayetçi olmayın'. dedi. 'Alkolün hafifletici neden olduğu' günümüzde; kimseyi rahatsız etme ve taciz etmenin bahanesi olamayacağını, şahıstan ve güvenliğimi sağlayamayan otel yönetiminden ayrı ayrı şikayetçi olacağımı ve gerek maddi gerek manevi gerekse idari yaptırımların her türlü biçimde uygulanması için sürecin asla ve katiyen takibini bırakmayacağımı dile getirdim. Emniyet'e verdiğim şikayet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı'na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet dilekçemi ulaştırdım. Hukuki süreci başlattım ve hiçbir şekilde bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

'ARTIK HİÇBİRİMİZ TACİZE, CİNAYETE KURBAN GİTMESİN'

Kardelen Kamişli, paylaşımını, "Bu yazıyı okuyan herkesin kendini benim yerime koymasını, o gün, o otelde kendisinin de olabileceği bilincine varmasını istiyorum. Bir kadın olarak, çoğunluğa uyup bunu sineye çekebilirdim; ama hakkımı savunmak benim şeref ve haysiyetimin en birincil temsilidir. Olayı yaşayan kişinin erkek veya kadın olmasının bir önemi yok; kimsenin bu ve bunun gibi bir travma yaşamamasını istiyorum. S.M.S. ve daha niceleri toplumdan temizlensin. Artık hiçbirimiz tacize, psikolojik şiddete ve daha da ötesinde tecavüze ve yahut cinayete kurban gitmesin" ifadeleriyle bitirdi.

POLİS, NASIL GİRDİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Kardelen Kamişli'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan S.M.S.'nin de otelde Kardelen Kamişli ile aynı katta kaldığı belirlendi. Polis, şüphelinin odaya nasıl girdiğini araştırıyor. VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Valiliği, Kardelen Kamişli'nin paylaşımı üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kardelen Kamişli isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 07/09/2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış otel görevlisi de dahil olmak üzere 2 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme Valiliğimizce başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı. OTELDEN AÇIKLAMA

Otelin yönetim kurulu başkanı Gökhan Algül de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Algül açıklamasında, Kırıkkale'de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren otellerinin 4 yıldızlı olup, her şeyden önce bir aile ortamının rahatlığı ve huzurunu sağlamayı şiar edindiklerine dikkat çekerek, "Saat 02.42 saatinde söz konusu otel misafirimiz ile diğer otel misafirimiz arasında yaşanan talihsiz olay bizi ziyadesiyle üzmüştür. Otelimizde daha önce bu ve buna benzer herhangi bir tatsız olay yaşanmamıştır. Olay üzerine emniyet birimlerine anında bilgi verilerek olay yargı merciilerine intikal etmiştir, tahkikat aşamasındadır. Bu bağlamda otelimiz üzerine düşen sorumluluğu en hızlı şekilde yerine getirmiştir. Bu vesileyle tekrar misafirimize, yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle üzüntümızı belirtmek isteriz. Ancak yargıya intikal etmiş olan bu konu sosyal medyada işletmemize ve emniyet güçlerine yapılan gerçeklerle örtüşmeyen karalamalar ve haksız ithamlarla ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

Algül, DHA'ya yaptığı açıklamada ise odalara kartla girildiğini belirterek, "Kart raporlarını inceledim; ancak Kardelen Hanımın odasını sadece kendisinin kullandığı kart açmış. Kapıda bir zorlama darbe var mı diye baktırdım. Oda 2'nci kattaydı. Bunu yapan kişi de aynı koridordaki odada kalıyor. Koridordaki kamera bozuk ve korona nedeniyle kimse gelip yapmadı. Gerçekten biz de mağdur olduk. Bildiğim tek şey bu oda kart olmadan açılmaz" ifadelerini kullandı.

ANKARA Otel odasında taciz iddiasına soruşturma

Kırıkkale, Erkek, Taciz, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Otel odasında taciz iddiasına soruşturma - Son Dakika

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