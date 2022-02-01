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Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı - Son Dakika

Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı

01.02.2022 20:53
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir otele baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan bir otele baskın düzenleyerek 5 kişiyi gözaltına aldı. Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe jandarma Komutanlığına bağlı Bozburun Jandarma Karakolu ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip altında tuttukları bir otele baskın yaptı. Yaptıkları baskında 1 adet hassas terazi, plastik saksıda 8 kök kenevir ve bunları yetiştirmekte kullanılan aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemi, 40 gram kenevir tohumu, karışık esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımını yapılan malzeme ile kurusıkı tabanca ve ile 9 mm tabanca fişekleri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri operasyon düzenledikleri apart otelde yakaladıkları işyeri sahibi E.M.D (41), otel çalışanı ve 16 farklı suçtan kaydı bulunan V.Ö. (34) ile birlikte uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yaptıkları değerlendirilen C.E. (64), A.E. (61), S.İ.(33) isimli şahıslar olmak üzere 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda sorguları tamamlanan şüpheli şahıslar sağlık kontrollerinin ardından, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak için yer temini, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki sorguları biten C.E., A.E., S.İ. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, tutuklu yargılanmak üzere hakim karşısına çıkarılan ve 16 farklı suçtan kaydı bulunan otel çalışanı V.Ö. denetimli olarak serbest kaldı. Sahibi olduğu oteli imalathaneye çeviren E.M.D. ( 41) tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Marmaris, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren işletmeci tutuklandı - Son Dakika


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