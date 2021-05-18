Otizmli öğrencilerin sanatta yeterlilik başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı - Son Dakika

Otizmli öğrencilerin sanatta yeterlilik başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı

18.05.2021 12:57
Otizmli öğrencilerin sanatta yeterlilik başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı, System.String[]

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Otizm spektrum bozukluğu, işitme engeli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaması...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Otizm spektrum bozukluğu, işitme engeli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaması kararını aldık" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak göreve geldikleri günden itibaren 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' başlıkları altında yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenciler için yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Bu kapsamda son olarak otizm spektrum bozukluğu, işitme engeli ve zihin yetersizliği olan öğrencilerin konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerinde yapacakları lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvurularında yabancı dil şartı aranmaması kararını aldık. Yükseköğretimin her kademesinde farklı özel gereksinimi olan öğrencilerimiz için engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız bu tarz iyileştirmelerde kapsayıcılığı esas alarak, adalet temelli ve hak odaklı yaklaşımı benimsemekteyiz" dedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada da kararın özel eğitim, tıp ve diğer sağlık programlarından alanında uzman akademisyenlerle değerlendirmeler sonucu alındığı belirtilip, şöyle denildi:

"YÖK tarafından alınan karara göre; konservatuar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda, devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla; düzeltilmemiş engeli en az yüzde 70 veya düzeltilmiş engeli en az yüzde 40 ve üzeri işitme engelli olan, engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri zihin yetersizliği bulunan, engel düzeyi yüzde 40 ve üzeri yaygın gelişimsel bozukluk (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, rett sendromu, asperger sendromu) tanısı bulunan adaylardan yabancı dil puanı şartı aranmayacak. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılacak. Bununla birlikte bu programlara başvurabilmek için adayların yabancı dil dışındaki kazanım ve yeterliliklere sahip olması ve üniversitelerin diğer başvuru koşullarını karşılamaları gerekecek."


Lisansüstü Eğitim, Engelli, Gazete, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otizmli öğrencilerin sanatta yeterlilik başvurularında yabancı dil şartı kaldırıldı - Son Dakika


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