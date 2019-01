Otizmli Kızının Tedavisi İçin Evini Müzik Stüdyosuna Çevirdi

Otizmli kızının tedavisi için evini müzik stüdyosuna çevirdiAmatör müzisyen baba, kızının tedavisine müzikle destek olmaya çalışıyorHer gün şarkılar çaldığı kızının iyileşerek müzisyen olmasını hayal ediyorKOCAELİ - Kocaeli 'de yaşayan ziraat mühendisi Kemal Bayraktar , 3 buçuk yaşındayken otizm tanısı konulan kızının iyileşmesi için yaklaşık 100 bin TL harcayarak evini müzik stüdyosuna çevirdi. Her çeşit enstrümanı aldığı odada çaldığı şarkılarla kızının tedavisine destek olmaya çalışan Bayraktar'ın en büyük hayali ise kızının iyileşerek müzisyen olabilmesi.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Gülcan ve Kemal Bayraktar çiftinin kızları olan 15 yaşındaki Elif'e 3 buçuk yaşındayken otizm tanısı konuldu. Yaklaşık 4 yıldır Başiskele ilçesine bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde otizmi yenebilmek için eğitim gören Elif için babası Kemal Bayraktar, tedaviye katkı sağlayabileceğini düşünerek evinin bir odasını onlarca enstrümanla dolu stüdyoya çevirdi. Bayraktar, yaklaşık 100 bin TL harcayarak oluşturduğu müzik odasında her gün kızı için kurduğu stüdyoda müzik yapıyor. Gençliğinden itibaren amatör olarak ilgilendiği müziğin Elif üzerinde iyileştirici bir etkisinin olabileceğini düşünen ziraat mühendisi Kemal Bayraktar'ın en büyük hayali ise kızının otizmi yenerek iyi bir müzisyen olabilmesi. Kendisi için kurulan stüdyoda babasının bestelediği müzikleri dinleyen Elif'in müziği çok sevdiğini belirten Kemal Bayraktar, kızının müzikle ilgilendiği stüdyoda gelişim gösterdiğini kaydetti.Farklı enstrümanların kızı üzerindeki etkisini ölçmeye çalışıyorOluşturduğu müzik odasında farklı enstrümanların Elif üzerindeki etkisini ölçmeye çalıştığını anlatan Bayraktar, "Bazen kendisini bir enstrümana yönlendirmeye çalışıyorum. Bu uğraşım senelerdir devam ediyor. Çünkü müzik rehabilitasyonların en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ben her zaman şunu söylerim; 'Müzik ruhun gıdası değil, ta kendisidir.' Ben de bu açıdan Elif'i ilk adım olarak müziğe başlaması yönünde çaba sarf ediyorum. Ama bu konuda ne kadar başarılı olabildim bilmiyorum ama uzmanların el uzatması ile daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Normalde amatör müzik yapan bir kişinin evinde bu kadar enstrüman olmaz, pek de gerekli değil" dedi.Odayı gören önce şaşırıyor daha sonra destek veriyorÇevresindeki insanların Elif için evinde kurduğu stüdyoyu gördüklerinde çok şaşırdıklarını kaydeden baba Bayraktar, "Elif'in otizmli olması benim bu konuda gayret etmemi sağladı. Bu sayede evde çeşitli enstrümanları bulundurarak Elif'in ileride hangisine ilgi duyacağını test etmek için böyle bir yatırımı yaptım. Belki çok masraflı bir yatırım ama her şey kızım için. Bu yaptığımı hoş karşılayanlar da oluyor, biraz enteresan bulanlar da oluyor. Ama amacın Elif ile olduğu gündeme gelince herkes ortak noktada buluşuyor. Elif genelde enstrümantal müziklerden hoşlanıyor. Çok küçük yaşlarda, 3-3.5 yaşlarındayken klasik müziğe karşı ilgisi olduğunu fark etmiştim. Ben evde müzik yaparken kendisinin gelip küçük danslarla bana eşlik ettiğini biliyorum" diye konuştu."Rehabilitasyon derslerine müziğin eklenmesi faydalı olur"Elif'in eğitim aldığı rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri ve yetkililerinin kızı için kurduğu stüdyonun çok yararlı olduğunu belirttiklerini dile getiren baba Bayraktar, "Bu kadar enstrümanı öğretmenleri gördüğünde ilgi ile karşılaştılar. Dolayısıyla yaptığım işin çok isabetli olduğunu da bana sürekli olarak tekrarlıyorlar. Bana destek de verdiler. Okulda vermiş oldukları eğitim Elif'in dikkat eksikliği konusunda olumlu yönde gelişmesine çok etkisi oldu. Rehabilitasyon merkezlerinde birebir öğrencilerle ilgilenme olduğu için, verilen derslere müzik dersinin de eklenmesinin çok yararlı olacağına inanıyorum. Anne , baba ve çocukların farkında olmadığı bir yetenek müzik vesilesiyle ortaya çıkartılabilir" şeklinde konuştu."Müzik onlara ulaşma, onlarla iletişim kurma, aynı zamanda da sakinleştirme yöntemimiz olabilir"Elif'in eğitimi hakkında bilgi veren öğretmenlerinden Uzman Klinik Psikolog Yaprak Özkoşar da, "Müziğin kanıtlanmış sakinleştirici etkisi vardır. Otizmli çocuklarda kendilerini ifade edemedikleri zaman saldırganlık ve benzeri davranışlar görülebilir. Bunun gibi durumlarda müzik onlara ulaşma, onlarla iletişim kurma, aynı zamanda da sakinleştirme yöntemimiz olabilir. Müzikle eğitim gören öğrencilerde diğer öğrencilere göre daha başarılı sonuçlar alındığını söyleyebilirim. Çünkü sakinleştirici yönünden dolayı bize avantaj sağladığı için bu yöntemle eğitim verdiğimiz çocuklarda daha fazla bir başarı elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.