Otlu peynir bidonlarından 33 kilo eroin çıktı - Son Dakika

VAN'da polisin bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda, otlu peynir bidonlarına gizlenmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu arama köpeği Zeyna, peynir bidonlarına tepki verdi. Bunun üzerine açılan 3 bidonda, otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 paket halinde, toplam 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.Eroinle ilgili C.T., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.