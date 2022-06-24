Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti - Son Dakika
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Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti

24.06.2022 22:25
Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti

Aydın-İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide çıkan yangın vatandaşları panikletti.

Aydın- İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide çıkan yangın vatandaşları panikletti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2371 sokak sonu Aydın-İzmir Otobanı kenarında bulunan arazide akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti - Son Dakika

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