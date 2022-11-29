Tarkan'ın kuzeninin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarkan'ın kuzeninin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

29.11.2022 10:01

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazada yaralananlardan birinin şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Halis Tevetoğlu olduğu öğrenildi.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

TARKAN'IN KUZENİ YARALANDI

Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan 34 TC3120 plakalı bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve Mega Star Tarkan Tevetoğlu'nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil çarptı.

Tarkan'ın kuzeni kaza geçirdi! 1 ölü, 3 yaralı var

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALELER YAPILDI

Kazada Tarkan'ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu'nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Tarkan'ın kuzeni kaza geçirdi! 1 ölü, 3 yaralı var

ŞOFÖR MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen 34 TC 3120 plakalı otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tarkan'ın kuzeni kaza geçirdi! 1 ölü, 3 yaralı var
Tarkan'ın kuzeni kaza geçirdi! 1 ölü, 3 yaralı var
Tarkan'ın kuzeni kaza geçirdi! 1 ölü, 3 yaralı var
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi Bursa'da ismini vermeyen bir iş insanı, mahallenin bakkaldaki 7 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi Sanatçı Tarkan'ın akrabasının da karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Sanatçı Tarkan'ın akrabasının da karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Orhangazi, Tarkan, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarkan'ın kuzeninin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:33 Yıllar sonra sahneye çıktı! Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena, dans performansıyla hayran bıraktı
09:32 Haddini aşan açıklama! Miçotakis'in sözlerine Yunan basını "Ankara'ya net mesaj" manşetini attı
09:29 Bilim camiasını şaşkına çeviren DNA testi! Kadın, kızının öz amcası çıktı
09:16 Aldatıldığını sanan Taylandlı kadın intikam için tehlikeli bir yol tercih etti!
09:13 Canlı yayında şaşkınlık yaratan anlar! Arkadan gelen sesi ekran başındaki herkes duydu
09:09 Recep İvedik 7 filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
09:01 Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması özelinde yürütülen soruşturmada 50 gözaltı kararı var
08:54 Gümüşhane'de halk, kuyruğu ve ayağı kesik, çenesi kırık kedilere zarar verenlerin bulunmasını istiyor
08:50 Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor
08:30 Bartın'da feci kaza! Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 10:14:59. #1.13#
SON DAKİKA: Tarkan'ın kuzeninin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement