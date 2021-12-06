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Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı - Son Dakika

Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı

06.12.2021 08:26
Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı

Almanya'da otobana acil iniş yapmak zorunda kalan bir pilot kamyonla çarpıştı. Fransa'dan Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesine uçan pilot, cumartesi günü tek motorlu uçağı arıza yapınca bir an önce acil iniş yapmak için uygun bir nokta aradı.

Pilot, Almanya'nın batısında Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki Thaleischweiler-Fröschen'a yakın konumda bulunan Schwarzbachtalbrücke adlı bir otoban köprüsüne zorlu bir iniş yaptı.

100 metre yüksekliğindeki köprüye inen pilot, o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazanın ardından ilk müdahale için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

Olayda pilotun hafif yaralandığı, kamyon şoförününse kazayı yara almadan atlattığı ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri yola dökülen benzini temizleyip, daha sonra da uçağın enkazını köprüden kaldırdı. Bu sırada yol tamamen ulaşıma kapatıldı.

Can kaybı yaşanmayan olayda bölge yetkilileri yaklaşık 60 bin euroluk (yaklaşık 930 bin TL) maddi zarar ortaya çıkmış olabileceğini bildirdi

Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı

Trafik Kazaları, Almanya, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobanda tuhaf kaza! Uçak ve kamyon burun buruna çarpıştı - Son Dakika
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