Otobüs kazalarının önlenmesi için toplandılar - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede otobüs kazalarını n önlenmesi için emniyet, jandarma, belediye, milli eğitim ve Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası temsilcileri ile toplantı yaptı.



İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Kdz. Ereğli ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesi ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi için toplantı düzenledi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nda Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, Kdz. Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Ağlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkan Vekili Ahmet Küçük ile ilçede faaliyet gösteren otobüs firması temsilcileri katıldı.



Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu toplantıya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "Toplantıda 2019 yılında yaşanan otobüs ve diğer trafik kazalarının değerlendirilmesi yapılarak, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sebep olduğu kazaların nedenlerine değinilmiş, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en asgari seviyeye indirilmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler konuları görüşülmüştür" dedi. - ZONGULDAK