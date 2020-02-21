Otobüs kazalarının önlenmesi toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Trafikte can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Malatya Valiliği 2 nolu salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer,MOTAŞ AŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya şehirler arası yolcu otobüsü firmalarının temsilcileri ve şehir içi yolcu taşıma kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.



Toplantı açılış konuşmasında Vali Baruş, "İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de, trafikte özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirleri paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemek. Otobüs kazaları sonucunda hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca hiç olmaması, azaltılması noktasında üzerimize düşenleri yapmak, bu konudaki hususları belirlemek noktasında hassasiyetle duruyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu noktada herkese çok önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Vali Baruş, "Gerek trafik kontrolü yapan Emniyet ve Jandarma görevlilerimiz gerekse de vatandaşlarımızın bir noktadan bir noktaya ulaşımını sağlayan otobüs şirketlerimiz üzerine düşenleri yaparlarsa üzücü kazalara meydan vermeyiz diye düşünüyorum. İlimizde de bu çerçevede yapılması gerekenleri özellikle ulaşım noktasındaki kontrollerde dikkat edilecek hususları bu hususların eksikliklerin yerine getirilmesinde ulaşımı sağlayan şirketlerimizin, çalışanlarımızın üzerine düşen görevleri bu toplantıda ele alacağız" dedi.



Düzenlenen toplantıda şu konular ele alındı: "Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler. Kış şartlarına uygun lastik kullanılması. Şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları. Mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları. Kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi. Firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması. Seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içerisinde gerekli uyarıların/kontrollerin yinelenmesi. Sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması. Firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, gözlenmesi. Trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması. Terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far gibi teknik donanım, ekipmanların denetlenmesi. Belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması. Otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler ." - MALATYA