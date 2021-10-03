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Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2) - Son Dakika

Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2)

03.10.2021 09:04

Kaza yeri Devrilen otobüs Sağlık ekiplerinin bekleyişi Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları Hastane önünden görüntü Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi...

Kaza yeri

Devrilen otobüs

Sağlık ekiplerinin bekleyişi

Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

Hastane önünden görüntü Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bartın-Ankara kara yolunda MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüs, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti.

Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2)
Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2)
Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2)
Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2)

İtfaiye, Polis, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü (2) - Son Dakika


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